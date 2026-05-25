Kurbanlık hayvan seçerken bu detaylara dikkat

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda uyardı. Küpe, yaş, hastalık belirtileri ve mobil uygulama ile sorgulama gibi önemli kriterler sıralandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurbanlık hayvan seçimi konusunda uyardı. Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme görselini vatandaşlarla paylaşılırken, sağlıklı ve uygun kurbanlık seçimi için dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Paylaşılan bilgilendirmede kurbanlık hayvanların mutlaka kulak küpesi bulunması gerektiği belirtilirken, küçükbaş hayvanların en az 1 yaşında, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca süt dişlerini değiştirmiş büyükbaş hayvanların ve gelişimini tamamlamış küçükbaş hayvanların tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Yetkililer, burun ve göz akıntısı, salya, öksürük, nefes darlığı, yara, şişlik ve ödem gibi hastalık belirtileri bulunan hayvanların kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurbanlıkların canlı bakışlı, hareketli, tüylerinin parlak ve düzgün olması gerektiği belirtilirken, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlardan uzak durulması gerektiği kaydedildi. Bilgilendirmede ayrıca vatandaşların hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden küpe numarasıyla sorgulayabileceği ifade edildi. Hayvanların çevresine karşı normal tepki vermesi gerektiği belirtilirken, aşırı tepkili ya da duyarsız hayvanların tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Yetkililer, hayvan varlığının devamlılığı açısından erkek hayvanların kurbanlık olarak öncelikli tercih edilmesinin önemine de vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

