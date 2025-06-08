Kurbanlık Hayvan Satışları Denetlendi

Kurbanlık Hayvan Satışları Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ve ekibi, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan satış noktalarında denetim yaptı. Akkan, hayvanların sağlık durumunu kontrol ettiklerini ve vatandaşların bayramını kutladıklarını belirtti.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yarımcısı Nedim Baybatmaz ve Şube Müdürü Sinan Bulut ile birlikte kurbanlık hayvan satışı yapılan yerleri denetledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan satış noktalarında beraberindeki ekiplerle beraber incelemelerde bulunan Müdür Akkan, hayvan satıcılarına kolaylıklar dileyerek vatandaşların da bayramlarını kutladı.

Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, "Kurbanlık olarak kesilecek hayvanların sağlık durumunun iyi olması ve özellikle büyükbaş hayvanların iki yaşını doldurmuş, küçükbaş hayvanların ise bir yaşını bitirmiş olması gerektiğini, ancak koyunlarda altı aylıktan büyüklerin, bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli olacaktır.

Bayram öncesi olduğu gibi bayram süresi boyunca da il/ilçe müdürlüklerimiz tarafından hayvan hareketleri için yol kontrollerinin yapılacağını, vatandaşların karşılaşabilecekleri sorunlar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurumumuzun hizmet vermeye devam edeceğiz.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca geliştirilen "Tarım cebimde" isimli mobil uygulama kullanımda olup, söz konusu uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sistemden düşülebilmesi için pasaportlarının ve küpelerinin en geç 7 gün içerisinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.