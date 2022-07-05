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Kurban satış ve kesim alanları belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurban satış ve kesim alanları belirlendi

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda eda etmeleri için çalışmalarını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda eda etmeleri için çalışmalarını tamamladı.

9 ila 12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürülen Adıyaman Belediyesi, hayvan satış ve kesim yerlerini belirledi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurbanlık satış ve kesim yerleri ile ilgili bilgi veren yetkililer, kurban satış yeri için, Bahçecik Mahallesindeki hayvan pazarı, özel besi çiftlikleri ve Altınşehir Mahallesinde bulunan SANKO Tekstil İşletmeleri alanının kullanılabileceğini söyledi.

Yetkililer, hayvan kesimi için de yine Bahçecik Mahallesinde bulunan hayvan pazarı kesim alanı, özel besi çiftlikleri ve Altınşehir Mahallesinde bulunan SANKO Tekstil İşletmeleri alanı, oto yıkamalar, Saftat Et Kombinesi, Yeni Mahalle'deki kalıcı semt pazarı alanı ile Adıyaman Belediyesi eski Su İşleri Müdürlüğü alanlarının kullanılabileceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıfzıssıhha Kurulu Kurban Bayramı Adıyaman Yerel Haberler

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