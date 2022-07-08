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Kurban pazarında arefe yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Yerel
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Kurban pazarında arefe yoğunluğuNİĞDE Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık almak isteyenler hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban pazarında arefe yoğunluğu

NİĞDE Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık almak isteyenler hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Niğde'de bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlık almak üzere Hıdırlık mevkiindeki hayvan pazarına akın etti. Vatandaşlar kurbanlıklarını uygun fiyata almak için üreticiyle kıyasıya pazarlık yaptı. Üreticilerden Erkan Akkuş; maliyetlerden dolayı hayvanların pahalı olduğunu bu yüzden fazla satış olmadığını söyledi. Satışa çıkardığı bir ton 90 kilogram tosununun ilgi gördüğünü anlatan Akkuş, hayvanını 55 bin liradan satışa çıkardığını ifade etti.

Pazara kurbanlık almaya gelen Mustafa İpek ise, piyasanın biraz yüksek olduğunu belirterek; "Gün geçtikçe fiyatlar biraz daha düşüyor, akşama doğru biraz daha düşmesi bekleniyor. Pazarda baya hayvan var. Hayvanlar güze ama piyasa şartlarına göre fiyatlar biraz yüksek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Yerel

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