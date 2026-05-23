Bolu geçişinde bayram tatilinin ilk günü trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte tatilciler yollara akın etti. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek üzere özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, tatilin ilk gününde Bolu sınırları içerisinde etkisini artırdı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Otoyolda ve D-100 kara yolunda araç sayısındaki ciddi artışa rağmen, trafiğin durma noktasına gelmediği ve yoğun ancak akıcı bir şekilde ilerlediği görüldü. Tatilin ilk gününde oluşan yoğun ve akıcı trafik ise dronla havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı