Haberler

Bayram tatilinin ilk sabahında Sakarya geçişinde trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilinin ilk sabahında Sakarya geçişinde trafik durma noktasına geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların erken yola çıkmasıyla Sakarya'da Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının kesiştiği noktada trafik durma noktasına geldi. Akyazı çıkışına kadar uzanan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için erkenden yola çıkan vatandaşlar, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktadan dün akşam saatlerinde başlayan trafik Akyazı çıkışına kadar uzun araç kuyrukları oluşturdu. İki otoyolun birleştiği Ankara istikametinde trafiğin durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların tatilin birinci günü sabahında erkenden yola çıkmaya başlamasıyla Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği ve Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlandığı Akyazı bölgesinde trafik durma noktasına geldi. İki otoyolun kesişim noktasında yaşanan kilitlenme sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğun Hendek-Akyazı bölgesinden başlayarak Akyazı kesimine kadar uzandığı görüldü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler adım adım ilerleyebilirken, bölgede oluşan araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, trafikten yorulan vatandaşlar emniyet şeridine ve park alanlarına araçlarını park ederek dinlenmeyi tercih etti. Güzergah üzerinde görev yapan trafik polisleri, ulaşımın aksamaması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini artırırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu

Kurultay soruşturmasında gözaltındakilerin kimlikleri belli oldu
Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi