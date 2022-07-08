Kurban Bayramı öncesi şehrin simgesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde yoğunluk.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Şehrin simgesi Milli kuvvetler caddesinde her bayram olduğu gibi yine hareketlilik vardı. Kurban bayramına saatler kala alışveriş yapmak için Milli kuvvetler caddesi ve Anafartalar caddesinin yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Bu yıl 9 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Şehrin önemli noktalarında bulunan Milli kuvvetler caddesi ve Anafartalar caddesinde oldukça yoğun günlerini yaşadı. Vatandaşların çarşıya araçlarıyla gelmesi ve yer bulamaması gözlerden kaçmazken cadde boyu vatandaşlarla doldu taştı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel