Kurban Bayramı'nın Son Gününde Bebek Sahili'nde Denize Girenler

Kurban Bayramı'nın Son Gününde Bebek Sahili'nde Denize Girenler
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Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili'nde denize girerek keyifli anlar yaşadı. Aileleriyle güneşlenen vatandaşlar, suyun soğuk olduğuna dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Bebek Sahili'nde denize girdi.

Beşiktaş Bebek Sahili'nde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde denize girdi. Sahile ailesiyle gelenler hem sıcak havanın tadını çıkardı, hem de güneşlendi. Bazı vatandaşlar sahilde yürümeyi tercih ederken çocukların dans ettiği keyifli anlar kameraya yansıdı.

Sahile ailesiyle gelen Fatih Tosun "Bayramın 4'üncü günü, değerlendirmek istedik. Su çok soğuk, ikinci defa girmek konusunda tereddüt ediyorum. Ailemle geldim, onlar gölgede oturuyor, ben de denize giriyorum. İstanbul'da şu an deniz havası değil" dedi.

"Hava çok sıcak ama deniz biraz soğuk"

Suyun soğuk olduğunu söyleyen Şahset Aykutalp "Her hafta sonu yaptığımız şey. Hava çok sıcak ama deniz biraz soğuk. Haftaya daha da ısınır diye düşünüyorum. Bayramın ilk gününden beri hep buradayız. Güzel vakit geçiriyoruz. Buraya arkadaşlarımızla geldik. Denize girmek isteyenlere tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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