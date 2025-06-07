Kurban Bayramı'nda İstanbul İkinci Gün Yollar Boş Kaldı

Kurban Bayramı'nda İstanbul İkinci Gün Yollar Boş Kaldı
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahında yollar, dron ile havadan görüntülendi. E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde, trafiğin normal günlere göre oldukça az olduğu görüldü.

Kurban Bayramının ikinci günü sabahında da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramının ikinci günü sabahında yollar, normal günlere göre yine boş kaldı. E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde havadan dron ile çekilen görüntüde Bakırköy ve Ankara yönündeki şeritlerde trafiğin olmadığı görüldü. Trafik yoğunluk uygulaması haritasında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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