Kurban Bayramı'nda Caddebostan Plajı'na Akın

Kurban Bayramı'nda Caddebostan Plajı'na Akın
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İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan Plajı'na akın etti. Tatilini İstanbul'da geçirenler, plajda yüzerek serinlendi ve çeşitli aktivitelere katıldı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek Caddebostan plajına akın etti.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin 3. Gününde hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar plajlara ve sahillere akın etti. Hafta sonu termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği İstanbul'da vatandaşlar Caddebostan Plajında yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü.

"Tatil kısaydı bu yüzden İstanbul'da geçirdik"

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren Kemal Çelikkanat, "Tatil kısaydı bu yüzden İstanbul'da geçirdik. Birinci gün zaten kurban kestik. Tüm gün kurban işiyle uğraştık. Geriye 3 gün kalıyordu tatil kısa olduğu için de dışarı çıkmadık. Bugün burada kahvaltı yapalım dedik öyle geçiyoruz" dedi.

"İstanbul'un biraz tadını çıkarma imkanımız oldu"

Sahilde zaman geçiren Emre İmamoğlu, "İstanbul'un biraz tadını çıkarma imkanımız oldu. İstanbul'da yaşayan ve çalışanlar için. Sahile geldik, bisiklete biniyoruz. Sahil çok boş değil ama her zaman buraya gelemeyenlerin bayramı fırsat bilerek geldiği dönemdeyiz. Hep birlikte burada bayramı geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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