Kurban Bayramı'nda Alaplı'da 15 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 15 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı..

Türkiye genelinde olduğu gibi Alaplı'da da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Alaplı Devlet Hastanesine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle 15 kişi yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 1 vatandaşın ise Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK