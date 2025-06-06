Kurban Bayramı'nda Alaplı'da 15 Kişi Yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesmeye çalışan 15 kişi yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edildi, ağır yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.
Zonguldak'ın Alaplı'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 15 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı..
Türkiye genelinde olduğu gibi Alaplı'da da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Alaplı Devlet Hastanesine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle 15 kişi yaralandığı öğrenildi.
Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 1 vatandaşın ise Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel