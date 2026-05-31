Bayram dönüşü Çamlıca Gişeleri'nde yer yer yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul TEM otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde dönüş yoğunluğu devam ediyor.

9 günlük tatilin ardından İstanbul'a dönüşe geçen sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde yer yer yoğun trafik oluştu. Saatler ilerledikçe araç sayısının arttığı güzergahta yer yer araç kuyrukları meydana geldi. Saat 14.00 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 24'e çıktı. İBB Trafik yoğunluk haritasına göre saat 14.00 itibariyle Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 27 olarak görülürken, Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 22 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

