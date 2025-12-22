Haberler

Ege'deki Kuraklığa Dayanıklı Pancarlar AB'nin Desteğiyle Araştırılacak

Türkiye'nin üç üniversitesi ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, AB desteğiyle kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı şeker pancarı çeşitleri geliştirmek için yeni bir proje başlattı. İlgili araştırmalar Ege Bölgesi'nde yapılacak.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye'den üç üniversite ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ uzmanları, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı şeker pancarı çeşitleri geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle Ege Bölgesi'ndeki yabani pancarların fizyolojik özelliklerini ve besin içeriklerini araştıracak.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Gürel'in yürütücülüğünde hazırlanan "Yabani Pancarın da Aralarında Bulunduğu Yenilebilir Halofit Bitkilerin Genetik, Fizyolojik ve Besin İçeriklerinin Bilimsel Olarak İncelenmesi" projesi AB tarafından desteklenmeye hak kazandı.

İklim değişikliğine karşı tarımsal üretimde dayanıklılığın artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarının geliştirilmesinin hedeflendiği 17 milyon lira bütçeli projede, Iğdır Üniversitesi ile birlikte Kastamonu Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Türkiye Şeker Fabrikası AŞ uzmanları yer alacak.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Gürel, yaptığı açıklamada, küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve toprak tuzluluğunun tarım için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı şeker pancarı çeşitleri geliştirmeyi hedefliyoruz"

Dünyada şeker kamışı ve pancarından üretilen şekerin Türkiye'de tamamın pancardan elde edildiğini belirten Gürel, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda görülen küresel ısınma iklim değişikliği sebebiyle kuraklık meydana gelmekte ve su sıkıntısı yaşanmaktadır. Kuraklığa ve tuzlulaşmaya dayanıklı bitkiler geliştirmek ve üretmek zorundayız. Projemizde, Ege Bölgesi'nde doğal olarak yetişen yabani pancarların laboratuvar ve arazi çalışmalarıyla genetik özellikleri belirlenecek. Yani kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklılığı incelenecek, ayrıca fizyolojik olarak özellikleri ile besin içerikleri de tespit edilecek.

Bu yabani pancarlar insan beslenmesinde de kullanılıyor. Bu amaçla yetiştirme süresi boyunca daha az suya ihtiyaç duyan şeker pancarı çeşitlerini geliştirmemiz gerekiyor. Bitkilerdeki dayanıklılık özelliği yabani akrabalarında daha fazla. Bu nedenle biz Ege Bölgesi'nde doğal olarak yetişen yabani pancarları tarayarak kuraklığa dayanıklı olanları belirleyeceğiz, daha sonra bunları ıslah çalışmalarında kullanarak kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı şeker pancarı çeşitleri geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
