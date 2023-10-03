'Kur'an-ı Kerim' veya 'Peygamberin Hayatı' derslerini seçen çocuklara anlamlı hediye Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılında 5'inci ve 9'uncu sınıflarda "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberin Hayatı" seçmeli derslerini tercih eden öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

'Kur'an-ı Kerim' veya 'Peygamberin Hayatı' derslerini seçen çocuklara anlamlı hediye

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılında 5'inci ve 9'uncu sınıflarda "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberin Hayatı" seçmeli derslerini tercih eden öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen olan "Dersimi Seçiyorum Kur'anımı Alıyorum" projesi çerçevesinde, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberimizin Hayatı" seçmeli derslerinden en az birini tercih eden öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edilmeye başlandı. Bu çerçevede Ankara'da bulunan Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulunda, Kur'an-ı Kerim dersini seçen öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtarak tavsiyelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada projenin önemine dikkati çeken Turan, "Çünkü hayat kitabımızı genç nesillere ulaşması gibi bir hedefi barındırıyor. Kampanya çerçevesinde Türkiye'de ve dünyada 2 milyona yakın Kur'an dağıttık. O kadar isabetli bir iş oldu ki dünyanın çeşitli yerlerinde tahtalara yazılıp okunan Kur'an'a ilk kez dokunan insanlarla karşılaştık. 78 il ve 196 ilçede 3 bine yakın müracaat oldu. Kur'an-ı Kerim dersini seçmeli olarak seçenlere hediye edilmesini taahhüt ettik" dedi.

Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu'nu seçmelerinin nedenini de açıklayan Turan, "120 civarında talep sadece bu okuldan geldi. Bu çok değerli bizim için. Biz de gelip temsili dağıtım yaptık" diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim dersini Allah için seçtim"

Kur'an-ı Kerim dağıtılan öğrencilerden Tuana Akgöz, "Kur'an-ı Kerim dersini Allah için seçtim. Bu Kur'an benim için çok iyi. Kur'an-ı Kerim çok iyi bir şey. Allah için anlamları var" dedi.

Rana Meryem Önal ise, "İçinde dinimiz ile ilgili her şeyin yazdığını, Allah'ın güzel sözlerinin yazdığını biliyorum. Okumayı biliyorum, kursuna gitmiştim. Halen kursa gidiyorum" diye konuştu.

Limar Talep de, "Allah'ın kelamı olduğunu ve din ile ilgili bize bilgi verdiğini biliyorum. Uzaktan kursa gidiyorum. 30'uncu cüzü ezbere bitirmeme son iki sure kaldı. Okumayı iyi biliyorum. Mealini pek bilmiyorum ama okuyabilirim" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberin Hayatı" derslerini tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede, hediye edilecek Kur'an-ı Kerim'ler ile öğrencilerin bu derslere ilgisini artırması hedefleniyor.