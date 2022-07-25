KUMSMALL AVM'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı - Haberler

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KUMSMALL AVM'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KUMSMALL AVM'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri'de, en büyük bütçeli kamu yatırımı olan KumsMall AVM'nin de açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri'de, en büyük bütçeli kamu yatırımı olan KumsMall AVM'nin de açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Kayseri Uluslararası Mobilyacılar Alışveriş Merkezi'nin (KumsMall) açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kayseri Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, oda başkanları, Erciyes KSS Başkanı Ercan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış için konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin açılış törenine bütün dostlar hoş geldiler. Böyle büyük bir mobilya birimini açmış olacağız. ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun" dedi.

Açılış için Mobilya Kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut KusmMall AVM içerisinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Erciyes KSS Başkanı Ercan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri; bakan ve TOKİ başkanına taleplerini iletti.

(İHA)

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