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Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 15.07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,78 km derinlikteki depremde şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıırı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.07'de Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 60,35 kilometre uzaklıkta, 6,78 kilometre derinlikte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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