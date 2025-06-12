Kümesteki Yumurtaları Yiyen Yılan Doğaya Salındı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaş, kümesteki yumurtaları yiyen yılanı zararsız bir şekilde yakalayıp doğaya saldı.
Kümesteki yumurtaları yiyen yılanı yakalayıp doğaya saldı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Küllüce köyünde kümesteki yumurtaları yiyen yılanı yakalayan vatandaş doğaya saldı.
Küllüce köyünde yaşayan İbrahim Yılmaz, birkaç gündür kümesteki tavukların yumurtladığı yumurtaların eksildiğini fark etti. Bunun üzerine kümesi gözlemledi. Kümese bir yılanın dadandığını görünce şaşırdı. Yılana zarar vermeden yakalayan Yılmaz, kümesten uzak alanda yılanı doğaya saldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN CİHAN - Yerel