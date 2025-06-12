Kümesteki Yumurtaları Yiyen Yılan Doğaya Salındı

Kümesteki yumurtaları yiyen yılanı yakalayıp doğaya saldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Küllüce köyünde kümesteki yumurtaları yiyen yılanı yakalayan vatandaş doğaya saldı.

Küllüce köyünde yaşayan İbrahim Yılmaz, birkaç gündür kümesteki tavukların yumurtladığı yumurtaların eksildiğini fark etti. Bunun üzerine kümesi gözlemledi. Kümese bir yılanın dadandığını görünce şaşırdı. Yılana zarar vermeden yakalayan Yılmaz, kümesten uzak alanda yılanı doğaya saldı.