Kumbağ ve Dereağzı'nda Su Kesintileri Vatandaşları İsyan Ettirdi

Kumbağ ve Dereağzı'nda Su Kesintileri Vatandaşları İsyan Ettirdi
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Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde yaz aylarında artan nüfus nedeniyle su kesintileri yaşanmakta. Vatandaşlar, uzun süredir su alamadıklarını ve yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade ediyor.

Yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi.

Tekirdağ'ın özellikle yazlıkçıların yoğun olarak bulunduğu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Kumbağ Mahallesi'nde bazı evlere su verilirken, birçok yazlıkçının evinde günlerdir damla akmıyor. Dereağzı Mahallesi'nde ise durum daha da kötü, çok sayıda evde hiç su olmadığı belirtiliyor.

"Bize ceza mı veriyorsunuz?"

İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya, susuzluk nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul'dan geliyoruz, burada yerimiz var. Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya? 6 gündür hiç suyumuz yok. 1, 2, 3, 4. katların hiçbirinde su yok. 15-20 gündür buradayım, 2-3 gün aktı ama bir daha gelmedi. O da yani bir saat, iki saat geldi, sonra yine gitti. 5-6 gündür hiç su yok. Çok mağduruz. 5 aile aynı durumda, belki 30-40 hane susuz."

Kalıcı çözüm istiyorlar

Vatandaşlar, yaz aylarında artan nüfusa rağmen yeterli su altyapısının sağlanamamasından yakınıyor. Sık sık yaşanan kesintilerin artık kronik hale geldiğini belirten yazlıkçılar, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Sular tankerlerle taşınsa da birçok kişi, bu yöntemin geçici ve yetersiz olduğunu savunuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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