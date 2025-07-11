Kuluncaklılar İstanbul'da Yeni Dernek Kurdu

Malatya'nın Kuluncak ilçesi ve çevre köylerinden İstanbul'a uzanan hemşehrilik bağı, Osman Çalışkan öncülüğünde kurulan yeni dernekle kurumsallaştı. Dernek, dayanışma, yardımlaşma ve kültürel birliktelik hedefiyle faaliyetlerine başladı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesi ve çevre köylerini temsil eden yeni bir sivil toplum kuruluşu İstanbul'da faaliyetlerine başladı. "Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği", Osman Çalışkan'ın kurucu başkanlığında resmi kuruluşunu tamamlayarak kamuoyuna duyuruldu.

Dernek, özellikle İstanbul'da yaşayan Kuluncaklıları bir araya getirerek, sosyal yardımlaşma ve kültürel dayanışma alanlarında faaliyet göstermeyi amaçlıyor.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kuruluş amacının yalnızca ekonomik destek sağlamak olmadığı, aynı zamanda kültürel bağları kuvvetlendirmek, hemşehrilik bilincini güçlendirmek olduğu belirtildi. Dernek; hasta ziyareti, cenaze organizasyonu, düğün desteği, öğrencilere burs sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine yardım gibi konularda aktif rol almayı planlıyor.

Kurucu Başkan Osman Çalışkan yaptığı açıklamada, "Bu dernek; doğduğumuz topraklara olan vefamızın, kültürümüze sahip çıkma irademizin somut bir tezahürüdür. Sevinçte de, hüzünde de birlikte olabilmek için bu çatıyı kurduk. Her Kuluncaklının burada bir yeri ve sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

Tüm hemşehrilerini derneğe üye olmaya ve faaliyetlere katılmaya davet eden Çalışkan, "Gelin bu birlikteliği güçlendirelim, kültürümüzü birlikte yaşatalım" dedi.

Dernek yönetimi, önümüzdeki dönemde İstanbul ve Malatya'da çeşitli etkinlikler, kültürel programlar, dayanışma geceleri ve sosyal buluşmalar düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. Kurum, faaliyet takvimini önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşacak. - MALATYA