Kulu'dan 55 Hacı Adayı Mukaddes Topraklara Uğurlandı
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen törenle 55 hacı adayı, dualarla mukaddes topraklara uğurlandı. Hacı adayları, Kulu Müftüsü tarafından yapılan duaların ardından havaalanına hareket etti.
Konya'nın Kulu ilçesinde 55 hacı adayı dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.
Hacı adayları için Merkez Camii önünde Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından yapılan dualarla uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları uğurlamaya gelenlerle helalleştikten sonra mukaddes topraklara gitmek üzere minibüslerle Konya Havaalanına hareket etti. Kulu genelinde toplam 55 hacı adayının Diyanet ve farklı acenteler aracılığıyla mukaddes topraklara gideceği belirtildi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel