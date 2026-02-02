Haberler

Kulu'da Berat Kandili idrak edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlar bir araya gelerek manevi bir atmosferde dualar etti ve birliktelik duygularını paylaştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil gecesi dolayısıyla ilçe genelindeki camiler dolarken, vatandaşlar manevi bir atmosferde bir araya geldi.

Kulu Merkez Camii'nde yatsı namazını müteakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve hatimler yapıldı. Gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Programda Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, Berat Kandili'nin affın, arınmanın ve bağışlanmanın gecesi olduğunu belirterek, bu mübarek zamanların manevi kazanç açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Vaazın ardından cemaat hep birlikte ellerini semaya açarak dua etti. Berat Kandili programı, edilen dualar ve kılınan yatsı namazının ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
