Kültürel miras için bir araya geldiler

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Derneği bünyesinde kurulan Mehter Takımı'nın çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla yemek programı düzenlendi.

Programda, Mehter Takımı'nın kültürel mirasın yaşatılması ve Sinop'un tanıtımına katkı sunulması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar takdir edildi. Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Mehter Takımı üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına başarılarının devamını diledi.

Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu tarafından düzenlenen programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çıngıl, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, dernek yönetim kurulu üyeleri ile Mehter Takımı üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı