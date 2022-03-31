Kültür evleri arasında iş birliği masaya yatırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kültür evleri arasında iş birliği masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kültür evleri arasında iş birliği masaya yatırıldı

Afyonkarahisar Dazkırı ve Dinar Kadın Kültür Evleri arasında iş birliği yapılarak yeni ürünler üretilmesi konusu masaya yatırıldı.

Afyonkarahisar Dazkırı ve Dinar Kadın Kültür Evleri arasında iş birliği yapılarak yeni ürünler üretilmesi konusu masaya yatırıldı.

Dazkırı Kadın Kültür Evi Müdürü Elif Demir ve Dazkırı Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Ünal ve kooperatif üyeleri, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya öncülüğünde bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda kadın kültür evleri arasında yapılacak iş birliği ile yeni ürünler üretilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selami Kapankaya, Kooperatif, Elif Demir, Karahisar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title