'Toprağın Altından Sofranın Üstüne: Küllüoba'da Ekmeğin Arkeolojisi' başlıklı seminer düzenlendi

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından, Doç. Dr. Duygu Yetgin Akgün'ün Türkiye'nin Müze ve Ören Yerleri dersi kapsamında 'Toprağın Altından Sofranın Üstüne: Küllüoba'da Ekmeğin Arkeolojisi' semineri gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Amfi 2'de yapılan seminerde konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, Küllüoba'nın 5 bin yıllık ekmek kültürünü ve bu mirasın günümüze kazandırılma öyküsünü anlattı. Prof. Dr. Türkteki, ekmeğin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli faktörün odanın yanmamasına rağmen ekmeğin bilinçli olarak yakılması olduğunu belirtti. Bu durumun sıradan bir mutfak kazası değil, evin terk edilmesi veya mühürlenmesi sırasında gerçekleştirilen manevi bir ritüel olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Türkteki, ekmeğin bulunduğu konumun da tesadüf olmadığını ifade etti. Ekmeğin kapı eşiğine yakın bir noktada bulunmasının, antik dünyada eşiğin kutsallığı ve bereketle olan ilişkisini simgelediğini vurguladı.

"Ekmeğin kavılca buğdayından yapıldığını ve içerisinde mercimek bulunduğunu saptadık"

Prof. Dr. Türkteki, Küllüoba'da bulunan ekmeğin günümüze ulaşmasını sağlayan karbonize yapısını ve içeriğini detaylı bir şekilde anlattı. Arkeolojik verilerin sadece birer nesne değil, yaşam biçimi sunduğunu belirten Prof. Dr. Türkteki, antik ekmeğin analiz sonuçlarına şu şekilde dikkat çekerek, "Geçen yıl burada paylaştığımız buluntu için henüz çok erkendi, ancak bugün o ekmeğin öyküsünü tüm detaylarıyla paylaşabiliyoruz. Analizler sonucunda bu ekmeğin 'gernek' yani kavılca buğdayından yapıldığını ve içerisinde bir miktar mercimek bulunduğunu saptadık. Mikroskop altındaki incelemeler, hamurun mayalandığını kanıtlayan hava boşluklarını net bir şekilde gösteriyor" dedi.

"Arkeoloji turizm için yapılmaz ama turizm bizim toplumla bağ kurmamızı sağlayan en güçlü araçtır"

Küllüoba kazılarında ulaşılan iskeletlerin, Anadolu'nun o dönemdeki sosyal tabakalaşması hakkında bilgiler sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkteki, "Arkeoloji turizm için yapılmaz ama turizm, bizim toplumla bağ kurmamızı sağlayan en güçlü araçtır. Bu 5 bin yıllık ekmeğin hikayesi; insanların geçmişe dokunmasını, kokusunu almasını ve tadına bakmasını sağlayarak arkeolojiyi hissedilebilir kıldı. Odunpazarı'ndaki büfelerde bu ekmeğin gördüğü yoğun ilgi, antik değerlerin nasıl modern birer kültürel ürüne dönüşebileceğinin en güzel örneğidir" ifadelerini kullanıldı.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Murat Türkteki'ye teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Programa; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki konuk oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadet Pınar Temizkan'ın katılım sağladığı seminere; Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökçe Yüksek, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Duygu Yetgin Akgün, Turizm Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Sibel Önçel Güler ve Doç. Dr. Aysel Kaya ile çok sayıda öğrenci katıldı. - ESKİŞEHİR