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Kula Emniyet Müdürü Aktay, Turgutlu'ya Atandı

Kula Emniyet Müdürü Aktay, Turgutlu'ya Atandı
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Kula İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 22 Mayıs 2025'te Kula'ya atanan Aktay, yaklaşık 15 ay boyunca ilçede başarılı çalışmalar yürüttü, vatandaşlarla kurduğu iletişim ve kamu kurumlarıyla uyumuyla takdir topladı. Yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Kula İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

22 Mayıs 2025 tarihinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Secaattin Aktay'ın görev yeri değişti. Aktay, yeni görev yeri olan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Kula'da görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Aktay, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalara önemli katkılar sundu.

Görev süresi boyunca vatandaşlarla kurduğu iletişim, kamu kurumlarıyla uyumlu çalışması ve Kula'nın güvenliği için ortaya koyduğu gayretle ilçe halkının takdirini kazanan Aktay, başarılı çalışmalarıyla anıldı.

Kula'da yaklaşık 15 aylık görev süresinin ardından Turgutlu'ya atanan Secaattin Aktay'ın yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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