Küçükçekmece'de Yavru Kediler Alçıpan Duvar Arasından Kurtarıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, güzellik merkezinin alçıpan duvar arasına sıkışan yavru kediler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezin duvarına yaptırılan alçı panelinin içine kedi girdi. Kedinin 4 tane yavrusu oldu. Kedilerin sesini duyan çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alçıpanı kırarak yavru kedileri kurtardı. Kedilerin kurtarılma anı saniye saniye cep telefonuna yansıdı. - İSTANBUL