Küçükçekmece'de Yavru Kediler Alçıpan Duvar Arasından Kurtarıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, güzellik merkezinin alçıpan duvarına sıkışan yavru kediler itfaiye tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen ekipler, alçıpanı kırarak kedilere ulaştı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, güzellik merkezinin alçıpan duvar arasına sıkışan yavru kediler itfaiye tarafından kurtarıldı.
Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezin duvarına yaptırılan alçı panelinin içine kedi girdi. Kedinin 4 tane yavrusu oldu. Kedilerin sesini duyan çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alçıpanı kırarak yavru kedileri kurtardı. Kedilerin kurtarılma anı saniye saniye cep telefonuna yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel