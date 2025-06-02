Küçükçekmece'de Vatandaşlar Yangına Müdahale Etti

Küçükçekmece'de Vatandaşlar Yangına Müdahale Etti
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Küçükçekmece'de seyir halindeyken birden alev alan aracın yangını, çevredeki vatandaşların yangın tüpü ve su dolu kovalarla müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece'de yanan araca vatandaşlar yangın tüpü ve içi su dolu kovalarla müdahale etti.

Olay bugün Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan bir araç aniden yanmaya başladı. Yol ortasında yanan araca çevrede bulunana vatandaşlar yangın tüpü ve su dolu kovalarla müdahale etti. Yangın vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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