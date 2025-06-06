Küçükçekmece'de Kurbanlık Danaya Şiddet Uygulandı
İstanbul Küçükçekmece'de sahiplerinden kaçan kurbanlık dana, vatandaşlar tarafından sopalarla durdurulmaya çalışıldı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Küçükçekmece'de sahibinden kaçan kurbanlık danayı durdurmak isteyen vatandaşlar sopayla şiddet uyguladı.
Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahibinden kaçan kurbanlık dana boş bir arsada durduruldu. İplerinden durdurulmasına rağmen kaçmaya çalışan danaya sahibi olduğu söylenilen kişiler tarafından sopayla defalarca kez vuruldu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin kurbanlık danayı durdurmaya çalışması bir diğer vatandaşın ise sopayla vurduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel