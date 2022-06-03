Küçükçekmece Belediyesi'nden Lgs Öğrencilerine Motivasyon Pikniği - Haberler

Küçükçekmece Belediyesi, Lise Giriş Sınavlarına günler kala ilçede faaliyet gösteren 7 Bilgi Evi'nde ve Çocuk Üniversitesi'nde sınava hazırlanan öğrencilere moral pikniği düzenledi. Şamlar Piknik Alanı'nda düzenlenen pikniğe katılan 563 LGS adayı bütün gün gönüllerince eğlenerek stres attı.

Cennet, Halkalı, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgi Evleri'nde ve Çocuk Üniversitesi'nde LGS sınavına hazırlanan toplam 563 öğrenci bir yıl boyunca LGS müfredatına uygun olarak eğitim aldı. Ayrıca düzenlenen çiğköfte partisi, sinema etkinliği ve kariyer gezileri ile adaylar hem stres attı hem de gelecek planları yapmaları sağlandı.

Düzenlenen moral etkinliklerinin sonuncusu olan motivasyon pikniğinde ise çocuklar bütün gün voleybol, ip atlama, halat çekme ve yakar top gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenerek sınav kaygısını yendi.

LGS adaylarından 8. Sınıf öğrencisi Muhammed Aslan, "Bilgi Evlerinde bir yıl boyunca temel dersler üzerine verilen eğitimden, rehberlik hizmetinden, kütüphanelerden ve ücretsiz soru bankalarından yani kısacası bize sunulan bütün imkanlardan faydalandım. Sınava çok az kaldı bu yüzden çok heyecanlı ve stresliydim. Ama moral etkinlikleriyle özellikle bugünkü moral pikniği ile sınav stresi ve kaygısından uzaklaştım. Bana ve arkadaşlarıma bu fırsatı sağlayan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye ve bizi sınava hazırlayan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Yeşim Aygün Özdemir ise "LGS öğrencilerimizle bir sene boyunca uzun bir maratonumuz oldu. Hem okul derslerine yardımcı olduk hem de LGS de başarı oranlarını arttırmak için çalışmalar yaptık. Okul sonrasında Bilgi Evlerine gelen çocuklar atölyelerimize katıldı, her ay deneme sınavları oldu. Sınav öncesinde de çocukların daha çok motive olması ve kafalarını dağıtmaları için piknik organize ettik. Şu an bütün enerjilerini attılar ve sınava daha rahat girecekler. Bu piknikte emeği geçen herkese, çocuklarım ve kendim adına teşekkür ederim" diye konuştu.

ANKA / Yerel