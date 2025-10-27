Küçük Yaşta Büyük Vicdan: Ömer ve Selim Parlak Kardeşlerin Bağışı

Konya'nın Akşehir ilçesinde küçük yaşlarına rağmen büyük bir vicdan örneği sergileyen Ömer ve Selim Parlak kardeşler, biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere bağışladılar.

Mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara sessiz kalmayan minik yürekler, örnek davranışlarıyla herkesin takdirini kazandı. Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Parlak kardeşleri müftülük makamında kabul ederek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik etti. Müftü Müjdeci, "Bu çocuklarımız bizlere merhametin, paylaşmanın ve ümmet bilincinin ne kadar erken yaşta yeşerebileceğini hatırlattılar. Rabbim, yüreklerindeki bu iyiliği daim eylesin" dedi.

Müftülük tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çocukların savaşsız, insanca yaşayabileceği bir dünyayı temenni ediyor; Ömer ve Selim Parlak kardeşleri yürekten kutluyoruz." - KONYA