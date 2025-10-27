Haberler

Küçük Yaşta Büyük Vicdan: Ömer ve Selim Parlak Kardeşlerin Bağışı

Küçük Yaşta Büyük Vicdan: Ömer ve Selim Parlak Kardeşlerin Bağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ömer ve Selim Parlak adlı kardeşler, biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuklara bağışlayarak örnek bir vicdan örneği sergiledi. Akşehir İlçe Müftüsü, çocukların bu anlamlı davranışlarını takdir etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde küçük yaşlarına rağmen büyük bir vicdan örneği sergileyen Ömer ve Selim Parlak kardeşler, biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere bağışladılar.

Mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara sessiz kalmayan minik yürekler, örnek davranışlarıyla herkesin takdirini kazandı. Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Parlak kardeşleri müftülük makamında kabul ederek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik etti. Müftü Müjdeci, "Bu çocuklarımız bizlere merhametin, paylaşmanın ve ümmet bilincinin ne kadar erken yaşta yeşerebileceğini hatırlattılar. Rabbim, yüreklerindeki bu iyiliği daim eylesin" dedi.

Müftülük tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çocukların savaşsız, insanca yaşayabileceği bir dünyayı temenni ediyor; Ömer ve Selim Parlak kardeşleri yürekten kutluyoruz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu

Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.