Nevşehir Valisi Ali Fidan, 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya hayalini gerçekleştirdi

CİMER üzerinden Nevşehir Valiliğine müracaat ederek Kapadokya bölgesini gezmek istediğini dile getiren 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın hayalini Nevşehir Valisi Ali Fidan gerçekleştirdi.

CİMER üzerinden gelen mesajı gören Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Şehit Muzaffer Aydoğdu Ortaokulunda okuyan Hazal Ünal ve ailesini Kapadakya bölgesine davet etti. Annesi ve ablası ile Nevşehir'e gelen Hazal Ünal, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Kaymaklı yeraltı şehri, Uçhisar Kalesi ve Göreme Açık Hava Müzesini gezen Hazal hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Göreme Açık Hava Müzesini gezen Hazal Ünal, daha sonra Avanos ilçesinde çanak yapım atölyesine giderek çamurdan çanak yapımını deneyimledi.

Hazar Ünal daha sonra Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kendisi ve ailesini Nevşehir'e davet ederek misafir eden Vali Ali Fidan'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR