Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da her yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen Geleneksel "KTÜ'ye Hoş Geldin" şöleninde 3 ton hamsi tüketildi.

Geleneksel "KTÜ'ye Hoş Geldin" şöleni, yüzlerce öğrencinin katılımıyla üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleşti. Etkinlik boyunca öğrenciler, sosyal faaliyetleri tanıtan stantları gezdi ve çeşitli halk oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte hazırlanan ızgara ve mangallarda 3 ton hamsi pişirildi.

Farklı şehirlerden gelen öğrenciler şölenin tadını doyasıya çıkarırken, Bingöl'den gelen Hayrunisa Kızılboğa, etkinliğe ilişkin şöyle konuştu:

"Bingöl'den geliyorum. Ben İstanbul'dan geliyorum. güzeldi genel olarak. Bence güzel. Eğlenceli olması güzel bir şey, sosyal etkinlikleri çok fazla, o açıdan güzel. Bence öğrenciye çok imkan sağlıyor, ben çok memnunum. En son tercihimdi ama yine de memnun kaldım. Denedik, çok güzeldi bence. Ortam güzel, çok terledik zaten, nefes alamıyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelenleri bekleriz. Ben de dans ettim, ortam çok güzel, herkes neşeli. Tanımadığın, tanıdığın her insan aktif bir şekilde oynuyor. Çok eğlenceli, çok memnunum şu an etkinlikten."

Diğer öğrenciler ise etkinliğin gayet faydalı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandılar:

"Valla beklentimin çok üstünde çıktı."

"Güzel ama ortam, bayağı hoş. Böyle bir ortamda açıkçası şu ana kadar yiyebileceğimi pek düşünmüyordum. Gayet hiç çekinmeden ellerimle girişip yedim."

"Etkinliğin gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trabzon'da okuyup bir öğrenci böyle bir ortamı tatmalı diye düşünüyorum."