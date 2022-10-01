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KTO'da seçim başladı

Yerel Haberler

KTO'da seçim başladı

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Dünya Ticaret Merkezindeki seçimleri başlarken, seçimlerde mevcut Başkan Ömer Gülsoy kırmızı ile Ali Özcan başkanlık için yarışacak.

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Dünya Ticaret Merkezindeki seçimleri başlarken, seçimlerde mevcut Başkan Ömer Gülsoy kırmızı ile Ali Özcan başkanlık için yarışacak.

41 meslek komitesinin belirlenecek Dünya Ticaret Merkezi'ndeki genel kurulda oy verme işlemleri başladı. Seçimlerde mevcut başkan Ömer Gülsoy'un listesi kırmızı, Ali Özcan'ın listesi ise mavi renkte yer aldı. Seçimlerde oyunu kullanan mevcut oda başkanı Ömer Gülsoy; "Bugün 1 Ekim Cumartesi. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Üyelerimizin de güzel bir teveccühü var. 41 meslek komitesinin seçimi var. Arkadaşlarımız emeklerinin karşılığını bugün alacaklar inşallah. 41 komitenin hepsini de alacağız diye düşünüyoruz. Üyelerimizden gelen teveccühü de gördüğümüzde gururlanıyoruz. İyi bir hava ve katılım var. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sonucun şehrimize, üyelerimize ve bizlere şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Hakkımızda hayırlısı ne ise öyle olsun" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde 16 bin üye oy kullanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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