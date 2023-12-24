"Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları" Kayseri'de yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Kayseri Şubesi işbirliğiyle "Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TBD Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım, dernek üyeleri, bilişim sektöründe çalışan yazılımcılar ile çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Gülsoy, yeni dünya düzenine uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolunun, teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketim ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçtiğini belirtti.

Dünyada hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yolunu seçtiğini aktaran Gülsoy, KOBİ'lerin e-ihracatta kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Yıldırım ise "Biz bu yola çıkarken Kayseri'nin de teknolojide var olduğunu, iyi bir şeyler yaptığını göstermek istiyorduk. Kayseri teknolojide var, bundan sonra adını daha da çok duyuracak. Bugün yaptıklarımız, yarını etkileyecek. Güzel dönüş sağlayacak. Bunların adımlarını atıyoruz. Bunlar daha başlangıç. Kayseri'nin ismini daha çok duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Sektörün önemli isimlerinin bir araya getirildiği etkinlikte, Mert Çobanov, Damla Dokuzoğlu, Ecehan Yıldırım ile Prof. Dr. Derviş Karaboğa yapay zeka ve yazılım geliştirme konularında deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.