KTO Başkanı Gülsoy: Toplumun ilk öğretmeni ve güç kaynağı annelerimizdir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; Anneler Günü mesajında anneliğin medeniyetin ve insani değerlerin temel taşı olduğunu belirtti. Gülsoy, "Geleceği inşa eden annelerimiz, sadece evlatlarının değil, üretkenlikleriyle tüm toplumun rehberidir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelik duygusunun dünyadaki en temiz ve karşılıksız duygu olduğunu ifade etti. Annelerin sabır ve şefkatle toplumsal huzuru ayakta tuttuğunu vurgulayan Gülsoy, mesajında kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Annelerin birer eğitimci ve yaşam kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, şunları söyledi;

"İnsanlığın varoluşundan bu yana tüm yüce değerlerin merkezinde annelerimiz vardır. Bizim için anne; sadece bizi büyüten kişi değil, aynı zamanda hayata hazırlayan ilk öğretmen, sığındığımız ilk mektep ve en büyük direnç kaynağımızdır. En zor anlarımızda varlıklarından güç aldığımız annelerimizin rızasını kazanmak, cennete giden yolun anahtarıdır."

Gülsoy, annelerin iş dünyasındaki üretkenliğine ve girişimci ruhuna da vurgu yaparak mesajını şöyle sürdürdü; "Annelerimiz bugün sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar her sektörde alın teri dökmekte, hem ailesinin hem de ülkesinin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. Bir annenin vizyonu ve çalışkanlığı, bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirecek kadar büyüktür. Kadın girişimcilerimizin ve çalışan annelerimizin başarısı, Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki hedeflerine ulaşmasında en büyük teminattır. Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baş tacımız annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum. Aziz vatanımız uğruna evlatlarını toprağa veren, yüreği yaralı şehit annelerimizi minnetle anıyorum. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, hayatın her anını sevgiyle dokuyan tüm annelerimizin gününü kutluyor; ebediyete göç etmiş annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
