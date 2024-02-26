KSBÜ'de İş Arama Becerileri Konferansı Düzenlendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Dumlupınar Üniversitesi ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen "İş Arama Becerileri, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" adlı konferans düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde (SBF) düzenlenenen konferansta, alanında uzman iş ve meslek danışmanları öğrencilerimize yönelik olarak iş bulma süreçlerine katkı sağlayacak önemli bilgiler verdi.

Konferans sonunda Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi tarafından uzmanlar Serdar Çilenmez ve Hamide Başer'e teşekkür belgeleri takdim edildi. - KÜTAHYA