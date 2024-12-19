Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti

Kronik Hastalık Takibi ve Akılcı İlaç Kullanımı Üzerine Değerlendirme

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Oğuzhan Şahin, kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki yönetmelik değişikliklerini değerlendirerek, hastalık riski olan kişilerin erken tespiti ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığını belirtti.

Uzmanından kronik hastalık takibi değerlendirmesi

Dr. Oğuzhan Şahin:

"Hastalık riski olan kişileri erken tespit etmek ve hastalarımızın hastalıklarını kontrol altında tutmak daha kolay oluyor"

NİĞDE - Altunhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Oğuzhan Şahin; Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki yönetmelik değişikliklerini değerlendirdi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hizmet veren Altunhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Oğuzhan Şahin; kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı uygulamalarına yönelik yaptığı açıklamada ilgili yönetmeliklerde yaptığı değişikliklerin sahadaki uygulamalarını aktardı. Dr. Şahin, "Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı hastaların hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların ve obezite, kardiyovaskuler risk gibi durumların tarama ve takiplerini yapabilmesi için oluşturduğu hastalık yönetim platformu üzerinden buna yönelik işlemlerimizi yapıyoruz. Bu sayede hastalık riski olan kişileri erken tespit etmek ve hastalarımızın hastalıklarını kontrol altında tutmak daha kolay oluyor" ifadelerine yer verdi. Hedefin; hastaların sağlık hizmetlerine kolay erişimi olduğunu söyleyen Dr. Şahin, akılcı ilaç kullanımı konusunda da bilgilendirme yaptı.

Özellikle kronik hastalıklarda düzenli takiplerin önemine vurgu yaparak, hastaların gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırıldığını ve aile sağlığı merkezlerinin bu konuda aktif bir rol üstlendiğini söyleyen Şahin; "Yönetmeliğin bir diğer konusu da akılcı ilaç kullanımı. Bu sayede hem hastaların gereksiz ilaç kullanmasının önüne geçiliyor ki bunun hem hastanın sağlığının korunması hem de tedavisinin sadeleştirilerek kolaylaştırılmasına faydaları var. Aile hekimliği mevzuatında geçtiğimiz ay başında bunlara yönelik değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle ilgili hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bizlere gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. Çalışmalarımızı yapılan değişikliklere göre yeniden düzenledik ve süreçte herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.

Kronik Hastalık Takibi ve Akılcı İlaç Kullanımı Üzerine Değerlendirme
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
img

Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
img

Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
img

Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.