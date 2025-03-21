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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Ağrı'da Öğrenci Yurtlarını Ziyaret Etti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Ağrı'da Öğrenci Yurtlarını Ziyaret Etti
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Ağrı'da öğrenci yurtlarındaki çalışmaları incelemek ve barınma koşullarını değerlendirmek üzere il ve ilçe yetkilileri ile bir araya geldi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Ağrı İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Patnos İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, Patnos Kaymakamı Hasan Taş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, ilçedeki öğrenci yurdunda yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin barınma koşulları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yetkililer, yurtlarda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ile yurt yönetim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Hasan Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda barınmalarının önemine vurgu yaptı. Eğitim ve barınma konularında devletin sağladığı imkanların - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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