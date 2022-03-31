Kozan Kent Konseyi Başkanlığına Tüfekli yeniden seçildi

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Kent Konseyi Başkanlığına Derya Tüfekli yeniden getirildi.

Kozan Kent Konseyi olağan genel kurulu Çamurdan Konağı'nda yapıldı. Kozan Kent Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçilen Derya Tüfekli, pandemi nedeniyle fazla araya bir araya gelemediklerini belirterek, bundan sonra Kozan için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kozan'ın gelişmesi için tarım ve turizme önemli yatırımlar yapılması gerektiğine dikkat çeken Tüfekli, Kozan Kent Konseyi'nin itici kuvvet olduğunu belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarından, muhtarlardan, STK'lardan, derneklerden oluşan Kozan Kent Konseyi'nin Kozan'ın geleceğine yön tutabileceğinin altını çizdi.

Tüfekli, Kozan'ın tarih ve turizm alanında zenginliği, yöresel lezzetleri ve kadın üreticilerin desteklenmesi anlamında konsey olarak büyük bir özveri ile çalışacaklarını ifade ederek, pandemi'nin ardından bölgenin cazibe merkezi olması için kurumlarla iş birliği içinde tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Yürütme Kurulu'nda fazla bir değişikliğin olmadığını ifade eden Derya Tüfekli, yeni yönetime de çalışmalarında başarılar diledi.

Kozan Kent Konseyi genel sekreterliğine Kozan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Kamalı getirildi. Beril Solmuşgül'de Kent Konseyi yönetiminde görev aldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel