Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Meclis toplantısı yapıldı - Haberler

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Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Birlik Meclis toplantısı yapıldı.

TERCAN, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Birlik Meclis toplantısı yapıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği salonunda düzenlenen toplantıda "Birlik Encümen" seçimi yapıldı ve seçimi Tepebaşı köyü muhtarı Mustafa Erdem ve Ilısu köyü muhtarı Erkan Korkmaz kazandı.

Seçim sonrası Kaymakam Musa Kazım Çelik, muhtarların köyleri ile ilgili taleplerini dinledi.

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Musa Kazım Çelik'in yanı sıra İl Genel Meclis Üyesi Bünyami Yıldırım ve muhtarlar katıldı. - ERZİNCAN

Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kazım Çelik, Erzincan, Tercan, Yerel, Haberler

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