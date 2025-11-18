Haberler

Köyceğiz Müftülüğü'nden Filistinli Kardeşlere Yardım Kampanyası

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü, zulüm altındaki Filistinlilere yardım göndermek için düzenlenen kampanyada toplanan bağışları Kaymakam Mert Kumcu'ya teslim etti. Müftü Ahmet Karagöz, vicdanların sorgulandığı bu dönemde Türk milletinin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirtti.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri baskı ve zulüm altındaki Filistinlilere gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenledi.

Yardım kampanyası nedeniyle açıklamalarda bulunan Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz: "İslam'ın ilk kıblesinin Mescid-i Aksanın da içinde bulunduğu Filistin ve Filistinli kardeşlerimiz zulme ve soykırıma uğramaktadırlar. "Müminler kardeştirler." buyuran Rabbimizin emri gereği Köyceğiz Müftülüğü personellerimiz kendi aralarında ve hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları sonucu topladıkları yardımlarla bir nebze de olsun Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem oldular. İsrail'in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmelerinden dolayı tüm Din görevlisi hocalarıma, hayır severlere ve her daim himayelerinden dolayı Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu'ya gönülden şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yardım Kampanyası sonucunda Din görevlileri, temsili çeki Köyceğiz Kaymakamı Sayın Mert Kumcu'ya teslim ettiler. Çeki teslim alan Kaymakam Kumcu, tarih boyunca Türk milletinin her zaman mazlumdan yana olduğunu vurgulayarak, "Tarihte çok gördük, bugün de maalesef vicdanların sorgulandığını, bazı devletlerin kulaklarını ve vicdanlarını kapattığını görüyoruz. Biz bu topraklarda yaşayan insanlar olarak, zalimin yanında hiçbir zaman yer almadık. Mazlum Filistin halkına yardımlarınızdan dolayı siz kıymetli Din görevlisi hocalarımı tebrik ediyor, İlçe Müftümüze de teşekkür ediyor, hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

