Muğla'da Gençlerle El Ele Gönül Gönüle Projesi Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gençler, Mayıs ayından bu yana Müftülüğün sürdürdüğü "Gençlerle El Ele Gönül Gönüle" projesi çerçevesinde Kulak Mesire alanında kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda Vaiz Emine Okulu proje hakkında katılımcılara bilgi vererek: "Diyanet İşleri Başkanlığımızca uygun görülerek onaylanan "Gençlerle El Ele Gönül Gönüle" Projemizi Mayıs Ayında başlatmıştık. Rauf Evleksiz, Emine Okulu ve Belkıs Ulusan olmak üzere üç vaiz arkadaşımızla, İlçe Gençlik Koordinatörleri olarak bu projeyi sürdürmekteyiz. Bugün de kahvaltı programıyla bir aradayız. Proje çerçevesinde gençlere yönelik seminerler, piknik, sosyal ve kültürel içerikli geziler, hasta, yaşlı, şehit ailelerini ziyaret gibi birçok etkinlik düzenleyerek Kasım Ayı sonuna kadar projemizi devam ettireceğiz" dedi.

Kahvaltının ardından yemek duası ve Diyanet İşleri Başkanlığının Gençlikle ilgili sinevizyon gösteriminin akabinde Proje Sorumlusu İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz konuşma yaparak: "Gençlerimize yönelik yapılan her bir faaliyet ve etkinlik geleceğe yapılan yatırımdır. Çünkü gelecekte bu gençlerimiz ülkemize ve milletimize hizmet edecekler. Gençlerimizle bir arada olmaktan mutlu olduk, daha nice sosyal etkinliklerde ve faaliyetlerde gençlerimizle bir arada olacağız. Projemizi yürüttüğümüz gençlerimize başarılar diliyorum ve programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza ve daire amirlerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın gençlerle tek tek ilgilenmesi, projeyi yürüten İlçe Müftülüğüne ve vaizlere teşekkür etmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle program sona erdi. - MUĞLA