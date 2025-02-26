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Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu'nda Uzay Çadırı Etkinliği

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu'nda Uzay Çadırı Etkinliği
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin uzay farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen uzay çadırı etkinliği, öğrencilerin gökyüzünü deneyimlemeleri için keyifli anlar sunudu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin uzay farkındalığını arttırmak adına okulun bahçesinde bir uzay çadırı kuruldu. Gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanan bombeli yuvarlak kubbeli çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri öğrenciler izleyerek uzay ortamını görme fırsatı buldu. Gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırındaki gösteri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uzay konusu öğrencilerin hayal etmekte, anlamakta zorlandığı bir konu olmakla birlikte uzay çadırı ile sanki kendileri bizzat uzayın içindeymiş gibi uzayı deneyimleme şansını yakaladılar" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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