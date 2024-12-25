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Köyceğiz Gölü Taşarak Yürüyüş Yolunu Su Bastı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi ve göl, yürüyüş yolunu su altında bıraktı. Çiftçiler bu durumdan memnun.

Köyceğiz Gölü taştı, yürüyüş yolunu su bastı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Göl Delta Mevkiinde taşarak Köyceğiz Atatürk Kordonu'nundaki yürüyüş yolunu su bastı.

Kargıcak Çayı, Namnam Çayı ve Yuvarlak Çayı yağmur sularını göle taşıdı. Köyceğiz'de devam eden sağanak yağılarla birlikte gölün su seviyesi yükseldi. Yükselen sular ise kordon boyundaki yürüyüş yolunun bir kısmını sular altında bıraktı. Ayrıca Kargıcak Çayı'nın gölle birleştiği alanda iş makinesi ile sel sularının getirdiği atıkların temizleme çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, Köyceğiz'de 3 günden bu yana yağmurun devam etmesi nedeniyle toprağın doyduğunu, derelerden gelen suların artarak devam ettiğini ifade ederek bu durumun çiftçileri sevindirdiğini belirtti.

Köyceğiz Gölü Taşarak Yürüyüş Yolunu Su Bastı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ACAR - Yerel
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