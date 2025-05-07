Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde Yüksek Doz Radyasyon İddiası: Suç Duyurusu Yapıldı

(MUĞLA) - Birlik Sağlık-Sen Muğla İl Temsilcisi Abdullah Gül, Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve hastaların yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı iddiasıyla Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Gül, "Toplum ve çalışan sağlığı açısından bu tür uygulamaların sonuna kadar takipçisi olacağız ve artık vatandaşımızın sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Abdullah Gül, Köyceğiz Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Gül, şunları söyledi:

"2020 yılında Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde açılan röntgen odasında alınan lisans üzerine duvarlarda olması gereken 2.2 milim kalınlığındaki kurşun zırhlama yerine 1 milim kalınlığında zırhlama yapılmış, buna bağlı olarak da vatandaşlarımız maalesef radyasyon ortamına maruz kalmıştır. 2023 yılı başında hastane yöneticileri tarafından röntgen odasının hemen yan duvarında bitişik olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmadan yapılan kan alma ünitesinde 2024 Aralık ayı sonunda yapılan ölçümlerde bulunması gerektiğinden 7-8 kat daha fazla radyasyon miktarı ölçülmüştür. 2023 başından 2024 Aralık Nükleer Denetleme Kurulu'nun (NDK) yaptığı denetime varana kadar geçen süreçte gerek vatandaşlarımız gerekse orada çalışan sağlık çalışanı arkadaşımız maalesef ki çok yüksek dozda radyasyona maruz kalmışlardır.

Bu olay, 2023 yılının Mart ayında sağlık personelleri tarafından idareye yazılı olarak başvurulması, çalışan ve hasta sağlığı açısından buranın değerlendirilmesi ile ilgili verilen dilekçeye kayıtsız kalması, 2024 yılının Mayıs ayında radyasyon koruma sorumlusunun değişmesiyle acil toplantı talep edilmesi, 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan toplantı sonrasında çalışan personelin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık durumlarının kontrolü açısından gönderilmesi ve NDK'ya gerekli denetimlerin yapılması ile ilgili kararlar alınmıştır.

"Vatandaşlarımız yaklaşık 2 yıla yakın yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştır"

Haziran ayında çalışan personel Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen NDK'ya gerekli yazılar 23 Eylül 2024 tarihinde yazılmıştır. Yani aradan geçen 3 aya rağmen hala sorumsuzluklar devam ettiğinden dolayı vatandaşlarımız yaklaşık 2 yıla yakın, çalışanlar ile birlikte yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştır. 2024 Aralık ayı sonunda NDK tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemede mevcutta bulunan kan alma ünitesinin bazı bölümlerinde olması gerekenden çok daha fazla miktarda radyasyon tespit edilmiş, çekim yapılan odalarda da 3-4 kata varan tespitlerde bulunmuştur. Bu tespitler üzerine anında röntgen ve kan alma işlemleri durdurulmuş, 16 Aralık'ta röntgen cihazının lisansı iptal olmuştur. Sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü'ne konunun iletilmesi üzerine gerekli tedbirler alınarak ocak ayında tekrardan faaliyete sunulmuştur, röntgen hizmeti verilmeye devam edilmiştir.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Biz buradaki gerek çalışan arkadaşlarımız gerek de sayısını bilemediğimiz vatandaşlarımızın radyasyonlu ortamda bulundurulmasından dolayı 2 Mayıs 2025 tarihinden Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İhmali bulunan sağlık personellerini, ihmali bulunan yöneticileri ve bu konu ile ilgili gerekli tedbir almayanları radyasyon yayma, görevi kötüye kullanma suçundan dolayı cezalandırılması ile ilgili suç duyurumuzu savcılığımız aracılığıyla yapmış bulunduk. Olayın takipçisi olacağız. Artık bu olay ile ilgili yöneticilerimizin kanunlar ve gerekli görevleri ve sorumluluklarıyla hareket etme bilincinde olması gerektiğini savunuyoruz. Toplum ve çalışan sağlığı açısından bu tür uygulamaların sonuna kadar takipçisi olacağız ve artık vatandaşımızın sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz."