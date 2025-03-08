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Köyceğiz'den İstiklal Marşı Yarışmasında Övgü Dolu Başarılar

Köyceğiz'den İstiklal Marşı Yarışmasında Övgü Dolu Başarılar
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında öğrenciler önemli dereceler elde etti. Beyobası Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu öğrencisi Melek Gülcan Eren il birincisi olurken, Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nden Sıla Eren il ikincisi, Toparlar İlkokulu'ndan Nisanur Çeşit ise il dördüncüsü olmayı başardı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması il birinciliği yarışmasına katılan öğrenciler birincilik, ikincilik ve dördüncülük elde ettiler.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası "İstiklal Marşı'nın Tamamını Ezbere Güzel Okuma Yarışması" İl Finalinde, Ortaokullar kategorisinde Beyobası Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu öğrencisi Melek Gülcan Eren İl birincisi oldu. Liseler kategorisinde ise Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Eren İl ikincisi, İlkokullar kategorisinde Toparlar İlkokulu öğrencisi Nisanur Çeşit İl dördüncüsü oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstiklal Marşı'nın Tamamını Ezbere Güzel Okuma Yarışması il finalindeki bu anlamlı başarıda emeği olan okullarımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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