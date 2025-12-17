Köyceğizli öğrencilerden akıllı trafik çözümleri maket ve resim sergisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Şehrin Akıllı Çocukları' projesi kapsamında maket ve resim sergisi düzenlendi.

Türkiye genelinde 10 ilde yürütülen 'Şehrin Akıllı Çocukları' projesi kapsamında, Köyceğiz Atatürk İlkokulu 4. Sınıfları anlamlı maket ve resim sergisine imza attı. İlkokul öğrencilerinin trafikte güvenli davranış geliştirmelerini, geleceğin şehirlerine akıllı trafik çözümleri tasarlamalarını, öğrenci, öğretmen ve velilerin farkındalık ve trafikte sorumluluk bilincini geliştirmelerini amaçlayan proje kapsamında düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ile birlikte ülke genelinde sadece 10 şehirde gerçekleştirilen 'Şehrin Akıllı Çocukları' projesi kapsamında Atatürk İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Geleceğin Şehirlerinde Akıllı Trafik Çözümleri' tasarımlarının sergilendiği etkinliğe katılarak öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrencilerin yaptığı tasarımlarla birebir ilgilenen Kaymakam Kumcu, bu güzel anlamlı çalışma nedeniyle öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. - MUĞLA