Köyceğiz'de Şehitler Mevlit Programıyla Anıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlid programında, şehitler dualarla anıldı. Merkez Hacıbey Camiinde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz birlik ve beraberlik mesajları verirken, polislerin yıl dönümü kutlandı. Program lokma ikramıyla sona erdi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Merkez Hacıbey Camiinde Mevlid-i Şerif programı düzenlenip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da lokma ikramı yapıldı. Mevlid programı din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından okunan mevlid-i şerif ile vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehid-i şüheda ve kahraman polisler yapılan dualarla rahmetle anıldı. Müftü Ahmet Karagöz, "İslam" konulu birlik ve beraberlik ve Vahdet içerikli hutbe irad ettikten sonra polislerin 181. yıllarını tebrik edip polislere, jandarmaya, güvenlik güçlerine ve isimsiz kahramanlara havada, karada ve denizde daima mansur ve muzafferiyetler diledi. Mevlid programı, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan lokma ikramıyla sona erdi. Mevlid programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güneş, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, protokol üyeleri, emniyet mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
