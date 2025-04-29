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Köyceğiz'de Mezun Öğrenci Buluşması ve Yaşlı Bakım Semineri

Köyceğiz'de Mezun Öğrenci Buluşması ve Yaşlı Bakım Semineri
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezun öğrenci buluşması kapsamında 'Yaşlı Bakım Teknikerlerinin Çalışma Alanları' semineri düzenlenecek. Etkinlik 30 Nisan 2025'te gerçekleşecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezun öğrenci buluşması gerçekleşecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Mezun Öğrenci Buluşması kapsamında 'Yaşlı Bakım Teknikerlerinin Çalışma Alanları' konusunda seminer düzenledi. 30 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00'da Mezun Öğrenci Buluşması kapsamında "Yaşlı Bakım Teknikerlerinin Çalışma Alanları" konusunda düzenlenen seminer Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda verilecek. Semineri Ortaca Devlet Hastanesi Yaşlı Bakım Teknikeri Halime Ergin gerçekleştirecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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