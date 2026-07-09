Köyceğiz'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif ve Lokma İkramı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şehitler için okutulan hatm-i şeriflerin duasının da yapılacağı Mevlid-i Şerif programı gerçekleşecek.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığının himayelerinde İlçe Müftülüğü tarafından 10 Temmuz 2026 Cuma günü Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde cuma namazından önce, Şehitler için okutulan Hatm-i Şeriflerin duasının da yapılacağı Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Namazdan sonra da lokma ikramının yapılacağı programa tüm Köyceğiz halkı davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı